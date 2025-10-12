У Чехії сформовано коаліційний уряд: Бабіш розповів, як розподілять портфелі

Переможець парламентських виборів у Чехії партія АNО досягла згоди з Партією свободи та прямої демократії (SPD) та партією "Автомобілісти" (Motoristé) щодо форми потенційного уряду з 16 членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Хоча імена міністрів ще не оголошені, очікується, що новий уряд приступить до роботи 3 листопада.

Не буде міністрів європейських справ, законодавства, науки, досліджень та інновацій.

SPD візьме на себе відповідальність за оборону, сільське господарство та транспорт.

Згідно з планом, ANO матиме дев'ять місць у кабінеті міністрів, включаючи посаду прем'єр-міністра, SPD – три, а Motoristé – чотири.

Лідер партії АNО Андрей Бабіш оголосив у соціальних мережах, що угоди щодо нового уряду було досягнуто приблизно після п'яти годин переговорів.

Позиція Бабіша щодо зброї для України

Андрей Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України. За його словами, вона має бути скасована.

Восьмого жовтня Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні й пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони".

Наступного дня з Андреєм Бабішем поговорив президент України Володимир Зеленський.

Під час розмови він поінформував співрозмовника про українську дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував Зеленський.