ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Чехии сформировано коалиционное правительство: Бабиш рассказал, как распределят портфели

Чехия, Воскресенье 12 октября 2025 05:24
UA EN RU
В Чехии сформировано коалиционное правительство: Бабиш рассказал, как распределят портфели Фото: лидер политсилы ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Победитель парламентских выборов в Чехии партия АNО достигла согласия с Партией свободы и прямой демократии (SPD) и партией "Автомобилисты" (Motoristé) относительно формы потенциального правительства из 16 членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Лидер партии АNО Андрей Бабиш объявил в социальных сетях, что соглашение по новому правительству было достигнуто примерно после пяти часов переговоров.

Согласно плану, ANO будет иметь девять мест в кабинете министров, включая должность премьер-министра, SPD - три, а Motoristé - четыре .

SPD также будет выдвигать следующего спикера Палаты депутатов, говорится в совместном заявлении партий.

АNО возглавит министерства финансов, промышленности, здравоохранения, труда, образования, внутренних дел, регионального развития и юстиции.

SPD возьмет на себя ответственность за оборону, сельское хозяйство и транспорт.

Motoristé будут контролировать иностранные дела, культуру, окружающую среду и новое министерство спорта, профилактики и здравоохранения.

Не будет министров европейских дел, законодательства, науки, исследований и инноваций.

Переговоры коалиции по политическим приоритетам продолжатся на следующей неделе.

Хотя имена министров еще не объявлены, ожидается, что новое правительство приступит к работе 3 ноября.

Позиция Бабиша по оружию для Украины

Андрей Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины. По его словам, она должна быть отменена.

Восьмого октября Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине и пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны".

На следующий день с Андреем Бабишем поговорил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора он проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - подытожил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Новости
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит