В Чехии сформировано коалиционное правительство: Бабиш рассказал, как распределят портфели

Победитель парламентских выборов в Чехии партия АNО достигла согласия с Партией свободы и прямой демократии (SPD) и партией "Автомобилисты" (Motoristé) относительно формы потенциального правительства из 16 членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Лидер партии АNО Андрей Бабиш объявил в социальных сетях, что соглашение по новому правительству было достигнуто примерно после пяти часов переговоров.

Согласно плану, ANO будет иметь девять мест в кабинете министров, включая должность премьер-министра, SPD - три, а Motoristé - четыре .

SPD также будет выдвигать следующего спикера Палаты депутатов, говорится в совместном заявлении партий.

АNО возглавит министерства финансов, промышленности, здравоохранения, труда, образования, внутренних дел, регионального развития и юстиции.

SPD возьмет на себя ответственность за оборону, сельское хозяйство и транспорт.

Motoristé будут контролировать иностранные дела, культуру, окружающую среду и новое министерство спорта, профилактики и здравоохранения.

Не будет министров европейских дел, законодательства, науки, исследований и инноваций.

Переговоры коалиции по политическим приоритетам продолжатся на следующей неделе.

Хотя имена министров еще не объявлены, ожидается, что новое правительство приступит к работе 3 ноября.