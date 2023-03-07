У Чехії розслідують крадіжку підсанкційного коня, який належить Кадирову

У Чехії розслідують крадіжку підсанкційного племінного скакуна англійської породи, який був включений до переліку майна голови Чечні Рамзана Кадирова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чехії, яку приводить Novinky.
Шістнадцятирічний чистокровний племінний жеребець на прізвисько Зазу був викрадений зі стайні в селі Крабчиці, розташованому в районі міста Літомержице Устецького краю на північному заході Чехії.
Зазначається, що вартість скакуна, якого Кадиров придбав у 2012 році, становить близько 400 тисяч крон. Це приблизно 19 тисяч доларів.
Поліція заявила, що крадіжка була скоєна у ніч із 3 на 4 березня. Наразі проводиться пошук як самого скакуна, так і його викрадача.
Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків "ДНР" у ряди своєї армії, аби посилити владу.
Раніше повідомлялось, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.
Лідер Чечні Рамзан Кадиров захотів створити власну приватну військову компанію після завершення роботи на державній службі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.