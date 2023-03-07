У Чехії розслідують крадіжку підсанкційного коня, який належить Кадирову

У Чехії розслідують крадіжку підсанкційного племінного скакуна англійської породи, який був включений до переліку майна голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чехії, яку приводить Novinky.

Шістнадцятирічний чистокровний племінний жеребець на прізвисько Зазу був викрадений зі стайні в селі Крабчиці, розташованому в районі міста Літомержице Устецького краю на північному заході Чехії.

Зазначається, що вартість скакуна, якого Кадиров придбав у 2012 році, становить близько 400 тисяч крон. Це приблизно 19 тисяч доларів.

Поліція заявила, що крадіжка була скоєна у ніч із 3 на 4 березня. Наразі проводиться пошук як самого скакуна, так і його викрадача.