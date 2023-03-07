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У Чехії розслідують крадіжку підсанкційного коня, який належить Кадирову

Фото: голова Чечні Рамзан Кадиров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Чехії розслідують крадіжку підсанкційного племінного скакуна англійської породи, який був включений до переліку майна голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чехії, яку приводить Novinky.

Шістнадцятирічний чистокровний племінний жеребець на прізвисько Зазу був викрадений зі стайні в селі Крабчиці, розташованому в районі міста Літомержице Устецького краю на північному заході Чехії.

Зазначається, що вартість скакуна, якого Кадиров придбав у 2012 році, становить близько 400 тисяч крон. Це приблизно 19 тисяч доларів.

Поліція заявила, що крадіжка була скоєна у ніч із 3 на 4 березня. Наразі проводиться пошук як самого скакуна, так і його викрадача.

Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків "ДНР" у ряди своєї армії, аби посилити владу.

Раніше повідомлялось, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров захотів створити власну приватну військову компанію після завершення роботи на державній службі.

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