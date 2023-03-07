RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чехии расследуют кражу подсанкционного коня, который принадлежит Кадырову

Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чехии расследуют кражу подсанкционного племенного скакуна английской породы, включенного в перечень имущества главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Чехии, которое приводит Novinky.

Шестнадцатилетний чистокровный племенной жеребец по кличке Зазу был похищен из конюшни в селе Крабчицы, расположенном в районе города Литомержице Устецкого края на северо-западе Чехии.

Стоимость скакуна, которого Кадыров приобрел в 2012 году, составляет около 400 тысяч крон. Это примерно 19 тысяч долларов.

Полиция заявила, что кража была совершена в ночь с 3 на 4 марта. Сейчас производится поиск как самого скакуна, так и его угонщика.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть.

Ранее сообщалось, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

Лидер Чечни РамзанКадыров захотел создать свою частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧехияЧечняКадыровСанкции против РоссииВойна в Украине