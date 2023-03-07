В Чехии расследуют кражу подсанкционного коня, который принадлежит Кадырову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Чехии, которое приводит Novinky.

Шестнадцатилетний чистокровный племенной жеребец по кличке Зазу был похищен из конюшни в селе Крабчицы, расположенном в районе города Литомержице Устецкого края на северо-западе Чехии.

Стоимость скакуна, которого Кадыров приобрел в 2012 году, составляет около 400 тысяч крон. Это примерно 19 тысяч долларов.

Полиция заявила, что кража была совершена в ночь с 3 на 4 марта. Сейчас производится поиск как самого скакуна, так и его угонщика.