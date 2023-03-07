В Чехии расследуют кражу подсанкционного коня, который принадлежит Кадырову

В Чехии расследуют кражу подсанкционного племенного скакуна английской породы, включенного в перечень имущества главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Чехии, которое приводит Novinky.
Шестнадцатилетний чистокровный племенной жеребец по кличке Зазу был похищен из конюшни в селе Крабчицы, расположенном в районе города Литомержице Устецкого края на северо-западе Чехии.
Стоимость скакуна, которого Кадыров приобрел в 2012 году, составляет около 400 тысяч крон. Это примерно 19 тысяч долларов.
Полиция заявила, что кража была совершена в ночь с 3 на 4 марта. Сейчас производится поиск как самого скакуна, так и его угонщика.
Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть.
Ранее сообщалось, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.
Лидер Чечни РамзанКадыров захотел создать свою частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.
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