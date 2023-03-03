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У Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям, - Bild

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П'ятниця 03 березня 2023 18:37
У Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям, - Bild Фото: голова Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.

Саме тому глава Чечні не зміг бути присутнім на виступі російського диктатора Володимира Путіна в Москві 21 лютого.

Той факт, що Кадиров іноді виглядає енергійним і рухливим, пояснюється прийомом стимуляторів. Кажуть, що чеченський глава пристрастився до цих та інших таблеток.

У Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям, - BildФото: Рамзан Кадиров зараз (t.me/RKadyrov_95)

Нагадаємо, за даними ексрозвідника Британії, російський диктатор Путін серйозно хворий. При цьому точно неясно, яка у нього недуга.

Як повідомлялося, російське видання "Проєкт" провело розслідування та з'ясувало, що глава Кремля консультується з отоларингологами та хірургами, у тому числі з тими, хто спеціалізується на онкології та займався проблемами щитовидної залози.

У Кремлі ж інформацію про те, що Путін хворий на рак, спростовують.

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