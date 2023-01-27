UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Чехії розповсюдили фейк про смерть кандидата в президенти: ЗМІ знайшли російський слід

Автор: Антон Малиновський

У Чехії невідомі розповсюдили фейк про нібито смерть колишнього генерала НАТО Петера Павела, який є один з кандидатів у президенти.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Seznam Zpráv.

Видання пише, що зловмисники створили сайт, майже повністю ідентичний реальному сайту кандидата. Там вони розмістили повідомлення про нібито його смерть від "серцевої недостатності", а потім почали розсилати цю інформацію в різні ЗМІ за допомогою електронної пошти.

Речниця Павела Маркета Регакова спростувала заяву, повідомивши, що з генералом все добре і зараз його команда продумує юридичні кроки стосовно ситуації.

Сам Петер Павел теж опублікував у своєму Twitter заяву-спростування, додавши, що поліція вже займається цією справою.

"Я живий. Ніколи б не подумав, що мені доведеться писати про це у соцмережі. Хтось розповсюджує підроблену копію мого сайту від імені моїх речників з повідомленням про нібито мою смерть. Антикампанія пробила нове дно, давайте скажемо їй гучне "ні" на виборчих дільницях. Поширюйте, нехай правда переможе", - заявив він.

Оппонент Павла Андрей Бабіш також призвав до розслідування справи і заявив, що вважає подібні дії на виборах "неприпустимими".

Журналісти видання вияснили, що розсилка здійснювалась за допомогою російського сервісу "Яндекс", а домент сайту зареєстровано на канадську компанію Tucows. Домен і сайт керуються компанією Njalla, що розташована на карибському острові Невіс. Ця компанія гарантує клієнтам повну конфіденційність і приймає оплату в декількох видах криптовалют.

Нагадаємо, що результати опитування свідчать про те, що проросійський кандидат в президенти Чехії, колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш програє у другому турі виборів.

Раныше РБК-Україна повыдомляло, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія