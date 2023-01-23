У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів

Результати опитування свідчать про те, що проросійський кандидат в президенти Чехії, колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш програє у другому турі виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування населення Чехії.

За даними опитування, у другому турі прогнозується перемога Петра Павела, котрий може отримати 57,9 відсотка, в цей час Андрей Бабіш зможе набрати лише 42,1 відсотка.

При цьому 76 відсотків опитаних чітко впевнені у своєму виборі та людині, яку підтримують. Ще 10,5 відсотка заявили, що підуть на голосування, але ще не обрали за кого віддати свій голос.

Відомо, що Бабіша найбільше підтримують у Устецькому та Карловарському регіонах, а от Павела в жителі Праги та Центральночеського краю.

За даними агентства, явка на виборах сягне 76 відсотків виборців, які мають право голосу. Опитування проходило з 20 по 22 січня, у ньому взяв участь 1161 респондент.