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У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів

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Чехія, Понеділок 23 січня 2023 17:43
У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів Фото: у Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Результати опитування свідчать про те, що проросійський кандидат в президенти Чехії, колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш програє у другому турі виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування населення Чехії.

За даними опитування, у другому турі прогнозується перемога Петра Павела, котрий може отримати 57,9 відсотка, в цей час Андрей Бабіш зможе набрати лише 42,1 відсотка.

При цьому 76 відсотків опитаних чітко впевнені у своєму виборі та людині, яку підтримують. Ще 10,5 відсотка заявили, що підуть на голосування, але ще не обрали за кого віддати свій голос.

Відомо, що Бабіша найбільше підтримують у Устецькому та Карловарському регіонах, а от Павела в жителі Праги та Центральночеського краю.

За даними агентства, явка на виборах сягне 76 відсотків виборців, які мають право голосу. Опитування проходило з 20 по 22 січня, у ньому взяв участь 1161 респондент.

У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборівФото: у Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів (novinky.cz)

Раныше РБК-Украъна повыдомляло, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.

Раніше ми повідомляли, що уряд Чехії прийняв рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року.

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