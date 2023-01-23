У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів
Результати опитування свідчать про те, що проросійський кандидат в президенти Чехії, колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш програє у другому турі виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування населення Чехії.
За даними опитування, у другому турі прогнозується перемога Петра Павела, котрий може отримати 57,9 відсотка, в цей час Андрей Бабіш зможе набрати лише 42,1 відсотка.
При цьому 76 відсотків опитаних чітко впевнені у своєму виборі та людині, яку підтримують. Ще 10,5 відсотка заявили, що підуть на голосування, але ще не обрали за кого віддати свій голос.
Відомо, що Бабіша найбільше підтримують у Устецькому та Карловарському регіонах, а от Павела в жителі Праги та Центральночеського краю.
За даними агентства, явка на виборах сягне 76 відсотків виборців, які мають право голосу. Опитування проходило з 20 по 22 січня, у ньому взяв участь 1161 респондент.
Фото: у Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів (novinky.cz)
Раныше РБК-Украъна повыдомляло, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.
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