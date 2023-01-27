В Чехии распространили фейк о смерти кандидата в президенты: СМИ нашли российский след

Издание пишет, что злоумышленники создали сайт, почти полностью идентичный реальному сайту кандидата. Там они разместили сообщения о якобы его смерти от "сердечной недостаточности", а затем начали рассылать эту информацию в разные СМИ с помощью электронной почты.

Спикер Павела Маркета Регакова опровергла заявление, сообщив, что с генералом все хорошо и сейчас его команда продумывает юридические шаги по ситуации.

Сам Петер Павел тоже опубликовал в своем Twitter заявление-опровержение, добавив, что полиция уже занимается этим делом.

"Я жив.Ниогда бы не подумал, что мне придется писать об этом в соцсети. Кто-то распространяет подделаную копию моего сайта от имени моих спикеров с сообщением о якобы моей смерти. Антикампания пробила новое дно, давайте скажем ей громкое "нет" на избирательных участках. Распространяйте, пусть правда победит", - заявил он.

Оппонент Павла Андрей Бабиш также призвал к расследованию дела и заявил, что считает подобные действия на выборах "недопустимыми".

Журналисты издания выяснили, что рассылка производилась с помощью российского сервиса "Яндекс", а домент сайта зарегистрирован на канадскую компанию Tucows. Домен и сайт управляются компанией Njalla, расположенной на карибском острове Невис. Эта компания гарантирует клиентам полную конфиденциальность и принимает оплату в нескольких видах криптовалюта.