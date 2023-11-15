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У Чехії планують купити вертоліт Black Hawk для українських військових

Архівне фото: Black Hawk (wikimedia by Jakub Hałun)
Автор: Дмитро Браславський

Чеські волонтери скоро почнуть збирати кошти для купівлі американського вертольота Black Hawk. Його планують передати українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу "Darek pro Putina" ("Подарунок для Путіна").

"Ми хотіли б купити його (вертоліт) і відправити в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами", - пишуть волонтери.

Вони повідомили, що збір коштів стартує вже завтра ввечері. 

Планується, що на них волонтери куплять американський двомоторний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

Він надійшов на озброєння Армії США, замінивши вертоліт Bell UH-1 Huey. Льотні випробування дослідної модифікації UH-60 було завершено 1974 року, 1976 року вертоліт виграв конкурс на поставку в Армію США. До 1985 року Армія США закупила понад 300 вертольотів UH-60.

До середини 1990-х років було побудовано понад 2600 вертольотів. При установці додаткових пілонів може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів великої дальності.

Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 і 30-мм гармата M230. Поточна модель, яка використовується в армії США - UH-60M.

Допомога Україні від ініціативи "Подарунок для Путіна"

Раніше повідомлялося, що волонтери в Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів ППО для України.

Також чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 2,3 млн доларів на закупівлю РСЗВ RM-70 і 365 ракет для потреб України. Збір закрили за 2,5 місяці.

Крім цього чеські активісти зібрали 1,3 млн доларів на місяць на купівлю модернізованого танка Т-72 Avenger для потреб Збройних сил України.
 

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