Волонтери в Чехії зібрали кошти на 15 комплексів ППО для України

Волонтери в Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів ППО для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеську ініціативу Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") у Twitter.

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" оголосила про фінальний етап збирання 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Victor для України, які в найближчі тижні вирушать в Україну.

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

"Виробництво 15 зенітних установок-близнюків Victor, на які ви перерахували 90 мільйонів крон, добігає кінця! Машини та кулемети готові. Починається збірка. До кінця місяця вони прибудуть в Україну", - йшлось в заяві.

Мобільний комплекс Victor

Мобільний зенітний комплекс Viktor заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Конструктори планують, що вони можуть бути особливо корисними у боротьбі з іранськими безпілотниками, які використовує у війні Росія.