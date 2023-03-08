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Волонтери в Чехії зібрали кошти на 15 комплексів ППО для України

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Чехія, Середа 08 березня 2023 23:19
Волонтери в Чехії зібрали кошти на 15 комплексів ППО для України Фото: в Чехії волонтери зібрали кошти на 15 комплексів ППО для України (twitter.com/DarPutinovi)
Автор: Каріна Левицька

Волонтери в Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів ППО для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеську ініціативу Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") у Twitter.

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" оголосила про фінальний етап збирання 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Victor для України, які в найближчі тижні вирушать в Україну.

"Виробництво 15 зенітних установок-близнюків Victor, на які ви перерахували 90 мільйонів крон, добігає кінця! Машини та кулемети готові. Починається збірка. До кінця місяця вони прибудуть в Україну", - йшлось в заяві.

Мобільний комплекс Victor

Мобільний зенітний комплекс Viktor заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Конструктори планують, що вони можуть бути особливо корисними у боротьбі з іранськими безпілотниками, які використовує у війні Росія.

Нагадаємо, вчора Чехія після Німеччини подала Швейцарії заявку на купівлю танків Leopard 2.

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