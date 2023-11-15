В Чехии планируют купить вертолет Black Hawk для украинских военных

"Мы хотели бы купить его (вертолет) и отправить в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами", - пишут волонтеры.

Они сообщили, что сбор средств стартует уже завтра вечером.

Планируется, что на них волонтеры купят американский двухмоторный многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

Он поступил на вооружение Армии США, заменив вертолет Bell UH-1 Huey. Летные испытания опытной модификации UH-60 были завершены в 1974 году, в 1976 году вертолет выиграл конкурс на поставку в Армию США. К 1985 году Армия США закупила более 300 вертолетов UH-60.

К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолетов. При установке дополнительных пилонов может оснащаться ПТУР AGM-114 Hellfire, дополнительными топливными баками для полетов большой дальности.

Также в передней части грузового отсека может устанавливаться пулеметы М240, М134 и 30-мм пушка M230. Текущая модель, которая используется в армии США - UH-60M.

Помощь Украине от инициативы "Подарок для Путина"

Ранее сообщалось, что волонтеры в Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины.

Также чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на закупку РСЗО RM-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сбор закрыли через 2,5 месяца.

Кроме того, чешские активисты собрали 1,3 млн долларов в месяц на покупку модернизированного танка Т-72 Avenger для нужд Вооруженных сил Украины.