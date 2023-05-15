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"Подарунок для Путіна". В Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ RM-70 для України

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Понеділок 15 травня 2023 12:56
"Подарунок для Путіна". В Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ RM-70 для України Фото: в Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ RM-70 для України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 2,3 млн доларів на закупівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет для потреб України. Збір закрили за 2,5 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dárek pro Putina у Twitter.

"Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 млн 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї", - зазначили в ініціативі.

Повідомляється, що за 2,5 місяці до збору долучилися 19 165 осіб та компаній.

Очікується, що ракетну установку розгорнуть протягом кількох тижнів.

Додамо, що РСЗВ RМ-70 має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм. Вона також несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

Нагадаємо, у Словаччині оголосили про збір 1,2 млн євро на танк Т-72М1 для України.

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