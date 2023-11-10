У Чехії розкрили дані про передану Україні військову техніку

Як зазначається в оприлюдненому сьогодні, 10 листопада, списку від Міністерства оборони Чеської республіки, серед переданої Силам оборони України техніки - танки, БМП і самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, в тому числі авіатехніка.

Раніше перелік направленої Прагою Україні зброї та боєприпасів не розкривався.

У цьому списку, серед іншого, вказані:

чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005 та 2006 року виробництва,

62 танки, вироблені в 1968, 1977, 1985-1989, 1993 роках,

13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років,

131 БМП, які були зроблені у 1973-1989, а також у 1993 та 1999 роках,

4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї,

128 мінометів випуску 1971-79 років,

17 400 мінометних снарядів.

У переліку також вказані інші види та зразки оборонної допомоги, а також перев'язувальні матеріали, медичні препарати та ліки.

Уточнюється, що такі поставки надсилалися українській стороні у період з лютого 2022 року до жовтня 2023 року.

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

Також нагадаємо, що у Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що країна передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня в Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній коштом уряду Данії.

Додамо, що днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.