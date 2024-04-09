У Чехії працюють рекордна кількість біженців: як вони влаштувалися

Тимчасовий захист у Чехії продовжили 320 тисяч українських біженців. Згідно з результатами опитуванням МОМ, 77% біженців з України економічно активні. 69% мають роботу в Чехії.

У міністерстві праці зазначають, що Чехія успішно інтегрувала українців і значно випереджає інші країни європейські країни за мірою залучення біженців на ринок праці.

Близько половини українських біженців мають вищу освіту, але понад дві третини українок повідомили, що працюють у Чехії на посаді, яка нижча за їхню кваліфікацію. 21% опитаних працюють без договору або нерегулярно.

Майже третині біженців (31%) стикаються з фінансовими труднощами і не в змозі покривати свої щоденні витрати. Це стосується більше людей на пенсії (79%), тих, хто доглядає за дітьми (60%) та студентів (50%). Але серед тих, хто працює, на щоденні витрати не вистачає грошей кожному десятому.

Більше половини опитаних не змогли б сплатити раптові витрати понад 13 600 крон (535 євро). Серед біженців, які працюють, такі несподівані витрати не під силу третині респондентів.

Більшість біженців мають різні джерела для покриття витрат на проживання. Більше половини заробляють на життя, приблизно стільки ж покладаються на підтримку держави, третина – на допомогу сім’ї чи громади, а кожен четвертий живе із заощаджень.

Окреме житло орендують 56% біженців, решта досі живуть у гуртожитках чи готелях.

Згідно із результатами опитування МОМ, повернутися до України планують 69% біженців, 12% українців вирішили залишитися за кордоном, а решта не визначилися.