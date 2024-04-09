В Чехии работают рекордное количество беженцев: как они устроились

Временную защиту в Чехии продлили 320 тысяч украинских беженцев. Согласно результатам опроса МОМ, 77% беженцев из Украины экономически активны. 69% работают в Чехии.

В министерстве труда отмечают, что Чехия успешно интегрировала украинцев и значительно опережает другие европейские страны в мере привлечения беженцев на рынок труда.

Около половины украинских беженцев имеют высшее образование, но более двух третей украинок сообщили, что работают в Чехии на должности ниже их квалификации. 21% опрошенных трудятся без договора или нерегулярно.

Почти треть беженцев (31%) сталкиваются с финансовыми трудностями и не в состоянии покрывать свои ежедневные расходы. Это касается больше людей на пенсии (79%), ухаживающих за детьми (60%) и студентов (50%). Но среди работающих на ежедневные расходы не хватает денег каждому десятому.

Более половины опрошенных не смогли бы заплатить внезапные расходы более 13 600 крон (535 евро). Среди работающих беженцев такие неожиданные траты не под силу трети респондентов.

Большинство беженцев имеют разные источники для покрытия расходов на проживание. Более половины зарабатывают на жизнь, примерно столько же полагаются на поддержку государства, треть – на помощь семьи или общины, а каждый четвертый живет из сбережений.

Отдельное жилье арендуют 56% беженцев, остальные до сих пор живут в общежитиях или гостиницах.

Согласно результатам опроса МОМ, вернуться в Украину планируют 69% беженцев, 12% украинцев решили остаться за границей, а остальные не определились.