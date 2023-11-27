Теперь официально. Чехия хочет исключения из санкций в отношении стали из РФ

В правительстве Чехии считают, что страна получит исключение из санкций против РФ, которые касаются импорта российской стали.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикелла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny .

Остравская металлургическая компания Vítkovice Steel добивается продления льготы на импорт российской стали до 2028 года. Продление исключения рассматривается в рамках переговоров по двенадцатому пакету санкций против России, который недавно представила Европейская комиссия.

"Я твердо уверен, что будет сохранен подход, согласно которому санкции должны наносить ущерб прежде всего тому, против кого они назначены, а не тому, кто их применяет, и что в этом случае мы их получим", - сказал Сикела.

Компания Vítkovice Steel, в рамках согласованных мер просит продлить освобождение от импорта российской стали до 2028 года. Нынешнее освобождение должно действовать только до следующего года. Кроме Чехии, об исключении также просят Бельгия и Италия.

Удается Праге найти альтернативные поставки стали

Толстые листы производятся из стали российской компании Новолипецкого металлургического комбината. Пресс-секретарь Vítkovice Steel Яна Дронска заявила, что если исключение из санкций перестанет применяться, это может вызвать кризис в чешской строительной отрасли или автомобильной промышленности.

По словам министра Сикелы, поставщиков, которые производят так называемые стальные ворота очень мало.

"Поставщики из Китая не производят ворота надлежащего качества и в определенной степени существует также большая ненадежность со стороны поставок", - добавил чешский министр.

Он уточнил, что страна в поиске других решений, однако ни одного хорошего найти не удалось.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций , включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Ранее Politico сообщало, что Чехия просит продлить льготный период для импорта российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат". Это необходимо для автомобилестроительной отрасли Праги.