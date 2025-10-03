У Чехії лідер передвиборчих опитувань може не стати прем'єром: аналітик назвав сценарій

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш може так і не повернутись на свою посаду навіть у разі перемоги на виборах його партії ANO, яка є лідером опитувань.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії" .
Задля отримання більшості в парламенті Бабішу доведеться домовлятися про коаліцію з іншими силами.
Один з головних кандидатів на союз з ANO - ультраправа SPD. Її очільник - уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС та НАТО та критикував допомогу Україні у війні.
Про те, що Бабіш може не стати прем'єром, сказав в коментарі РБК-Україна Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма".
"Ми маємо двох нових гравців - рух AUTO та Stačilo! Якщо вони пройдуть до парламенту, то, суто арифметично, разом з нинішньою коаліцією у них є шанс отримати мінімальну більшість у парламенті. Це один з варіантів, але опитування вже не раз помилялися", - пояснив він.
Експерт також додав, що попри відмінності у політичних курсах, ці партії можуть об’єднатися заради однієї мети - не допустити повернення Бабіша до влади.
Але, основний сценарій, до якого варто готуватися - коаліція ANO з SPD. І хоч тепла у відносинах з Україною це не додасть, про розворот Чехії, на думку Герасимчука, говорити зарано.
Нагадаємо, можливий майбутній прем'єр Чехії Андрей Бабіш останнім часом робить заяви, що викликають питання про його позицію щодо України.
Парламентські вибори в Чехії пройдуть 3-4 жовтня.
Президент Чехії Петр Павел звернувся до співгромадян у зв'язку з цим і закликав обрати ту політсилу, яка захищатиме суверенітет держави.