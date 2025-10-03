В Чехии лидер предвыборных опросов может не стать премьером: аналитик назвал сценарий

Для получения большинства в парламенте Бабишу придется договариваться о коалиции с другими силами.

Один из главных кандидатов на союз с ANO - ультраправая SPD. Ее глава - уроженец Японии Томио Окамура, который призывал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО и критиковал помощь Украине в войне.

О том, что Бабиш может не стать премьером, сказал в комментарии РБК-Украина Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма".

"Мы имеем двух новых игроков - движение AUTO и Stačilo! Если они пройдут в парламент, то, чисто арифметически, вместе с нынешней коалицией у них есть шанс получить минимальное большинство в парламенте. Это один из вариантов, но опросы уже не раз ошибались", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что несмотря на различия в политических курсах, эти партии могут объединиться ради одной цели - не допустить возвращения Бабиша к власти.

Но, основной сценарий, к которому стоит готовиться - коалиция ANO с SPD. И хотя тепла в отношениях с Украиной это не добавит, о развороте Чехии, по мнению Герасимчука, говорить рано.