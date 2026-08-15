У Чехії готують допомогу Україні в енергетиці

Чехія планує посилити підтримку України напередодні зимового сезону. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні енергетичного сектору та залучення чеського бізнесу до відбудови української інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Чеська Республіка планує надати Україні допомогу перед зимовим сезоном, зокрема у відновленні енергетичного сектору. Про відповідні плани повідомив перший віцепрем'єр - міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек.
За його словами, під час переговорів із віцепрем'єр-міністром України Денисом Шмигалем сторони обговорили співпрацю у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках.
Гавлічек також підтвердив, що планує восени відвідати Україну. Він повідомив про підготовку місії чеських компаній, які мають долучитися до відновлення української інфраструктури.
"Співпраця у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Дякую за сьогоднішні дебати з віцепрем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Водночас я підтвердив, що готую місію чеських компаній до України з метою залучення їх до відновлення інфраструктури", - написав Гавлічек.
Він також зазначив, що уряд Чехії посилив інструменти фінансової підтримки бізнесу, який співпрацює з Україною.
Окупанти РФ готує масовані обстріли енергетичної інфраструктури України, стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. З осені обстріли об'єктів енергетики, зокрема й газової, можуть посилитися.
Також диктатор Путін готує новий етап тиску на Україну. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.