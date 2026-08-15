В Чехии готовят помощь Украине в энергетике

Чехия планирует усилить поддержку Украины в преддверии зимнего сезона. Речь идет о помощи в восстановлении энергетического сектора и привлечении чешского бизнеса к восстановлению украинской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Чехия планирует предоставить Украине помощь перед зимним сезоном, в частности в восстановлении энергетического сектора. О соответствующих планах сообщил первый вице-премьер - министр торговли и промышленности Чехии Карел Гавличек.
По его словам, в ходе переговоров с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стороны обсудили сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках.
Гавличек также подтвердил, что планирует осенью посетить Украину. Он сообщил о подготовке миссии чешских компаний, которые должны присоединиться к возобновлению украинской инфраструктуры.
"Сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках. Спасибо за сегодняшние дебаты с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. В то же время я подтвердил, что готовлю миссию чешских компаний в Украину с целью привлечения их к восстановлению инфраструктуры", - написал Гавличек.
Он также отметил, что правительство Чехии усилило инструменты финансовой поддержки бизнеса, сотрудничающего с Украиной.
Оккупанты РФ готовят массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны. С осени обстрелы объектов энергетики, в том числе газовой, могут усилиться.
Также диктатор Путин готовит новый этап давления на Украину. Теперь основной целью атак может стать электроэнергия, а водоснабжение и канализация.