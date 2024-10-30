ua en ru
Ср, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чехії на горищі одного з приватних будинків виявили радянські ракети

Середа 30 жовтня 2024 22:23
UA EN RU
У Чехії на горищі одного з приватних будинків виявили радянські ракети Ілюстративне фото: у Чехії поліція виїхала до будинку, де знайшли ракети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії чоловік знайшов радянські ракети на горищі котеджу, який дістався йому у спадок. На місце прибула поліція та піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

Інцидент стався біля чеського міста Пршерів. На горищі будинку знаходилися одразу чотири радянські ракети.

У Чехії на горищі одного з приватних будинків виявили радянські ракетиФото: ракети, які знайшли на горищі приватного будинку (idnes.cz)

"Патруль, відправлений на місце, підтвердив виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, і тому оточив місце. Евакуація не знадобилася, оскільки будинок знаходився за кілька десятків метрів від найближчої будівлі", - розповів прессекретар поліції Лібор Хейтман.

Він уточнив, що сапери, які прибули на місце події, виявили, що це радянські некеровані авіаційні ракети С-5М. Вони були без бойової частини.

Поліція на цьому тлі розпочала розслідування через можливе незаконне зберігання зброї. Винуватцеві може загрожувати до двох років ув'язнення.

С-5М

С-5М - це модернізована версія радянської ракети С-5. Вона була прийнята на озброєння в СРСР у 1959 році.

Ракета призначалася для знищення ворожих бомбардувальників чи слабко захищених наземних цілей.

Нагадаємо, кілька тижнів тому мешканці Київської області виявили у лісах залишки ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Ракети
NEWS
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна