Небезпечні знахідки: у Київській області грибники знайшли залишки ракети (фото)

Жителі Київської області виявили у лісах гранатометний постріл та безпечні залишки ракети. Люди знайшли їх у Вишгородському та Бучанському районах.

Рятувальники розповідають, що у Вишгородському районі, поблизу села Новосілки, лісник виявив підозрілий металевий предмет. На місце події негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це був гранатометний постріл ВОГ-25.

Небезпечний предмет оперативно вилучили та доставили на спеціальний майданчик для знищення. Після обстеження території інших небезпечних знахідок не виявлено.

Уламки боєприпасів у лісах у Київській області (фото - Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС)

Ще один інцидент стався в Бучанському районі, у селі Мощун. Люди, які пішли до лісу по гриби, натрапили на предмети, що нагадували залишки ракети, і викликали саперів.

Піротехніки, які прибули на виклик, з'ясували, що це були безпечні залишки ракети. Ніхто не постраждав завдяки злагодженим і правильним діям громадян – вони не чіпали підозрілі предмети, відійшли на безпечну відстань і відразу звернулися до фахівців.

Рятувальники наголошують, що у випадку, коли ви виявили підозрілі предмети у лісі або будь-якому природному середовищі, ні в якому разі не намагайтеся їх оглядати чи переміщати. Відійдіть на безпечну відстань і терміново повідомте про знахідку відповідні служби. У сучасних умовах такі небезпеки можуть траплятися будь-де, і лише обережність та своєчасний виклик фахівців можуть врятувати життя.