В Чехії чоловік носив символіку ПВК "Вагнера". Тепер його судять за підтримку геноциду

В Чехії чоловік на мітингу носив символіку приватної військової компанії "Вагнера". Тепер його судитимуть за підтримку геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чеського прокурора Яна Лелека, яку наводить iROZHLAS.

Суд першого району Праги розгляне справу учасника мітингу, що відбувся в столиці Чехії 11 березня, на одязі якого були нашиті емблеми ПВК "Вагнер" та символ російського вторгнення в Україну - буква "Z".

Чоловік підозрюється у злочині заперечення та підтримки геноциду. Прокурор Лелек повідомив, що минулого тижня у справі було подано клопотання про передачу справи до суду.

Глава поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив у неділю, що правоохоронці порушили сім кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями на демонстрації. Два пов'язані з виступами на мітингу, ще два - з підозрою в нападі на офіційну особу та решта трьох - напад на автомобіль з українськими номерами.