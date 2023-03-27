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В Чехії чоловік носив символіку ПВК "Вагнера". Тепер його судять за підтримку геноциду

Новость на русском →
Чехія, Понеділок 27 березня 2023 18:09
В Чехії чоловік носив символіку ПВК "Вагнера". Тепер його судять за підтримку геноциду Фото: В Чехії чоловік носив символіку ПВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Чехії чоловік на мітингу носив символіку приватної військової компанії "Вагнера". Тепер його судитимуть за підтримку геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чеського прокурора Яна Лелека, яку наводить iROZHLAS.

Суд першого району Праги розгляне справу учасника мітингу, що відбувся в столиці Чехії 11 березня, на одязі якого були нашиті емблеми ПВК "Вагнер" та символ російського вторгнення в Україну - буква "Z".

Чоловік підозрюється у злочині заперечення та підтримки геноциду. Прокурор Лелек повідомив, що минулого тижня у справі було подано клопотання про передачу справи до суду.

Глава поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив у неділю, що правоохоронці порушили сім кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями на демонстрації. Два пов'язані з виступами на мітингу, ще два - з підозрою в нападі на офіційну особу та решта трьох - напад на автомобіль з українськими номерами.

Нагадаємо, що в місті Вісбаден, Німеччина, суд зобов'язав чоловіка заплатити штраф організації, яка надає допомогу українцям через те, що він ходив на роботу у футболці з літерою "Z", яка символізує вторгнення РФ в Україну.

Міністерство внутрішніх справ Британії працює над визнанням приватної військової компанії "Вагнера" терористичною організацією.

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