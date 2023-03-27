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В Чехии мужчина носил символику ЧВК "Вагнера". Теперь его судят за поддержку геноцида

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Чехия, Понедельник 27 марта 2023 18:09
В Чехии мужчина носил символику ЧВК "Вагнера". Теперь его судят за поддержку геноцида Фото: В Чехии мужчина носил символику ЧВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чехии мужчина на митинге носил символику частной военной компании "Вагнер". Теперь он будет судим за поддержку геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чешского прокурора Яна Лелека, которое приводит iROZHLAS.

Суд первого района Праги рассмотрит дело митингующего участника, состоявшегося в столице Чехии 11 марта, на одежде которого были нашиты эмблемы ЧВК "Вагнер" и символ российского вторжения в Украину - буква "Z".

Мужчина подозревается в преступлении отрицания и поддержки геноцида. Прокурор Лелек сообщил, что на прошлой неделе по делу было подано ходатайство о передаче дела в суд.

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил в воскресенье, что правоохранители возбудили семь уголовных производств в связи с нарушениями на демонстрации. Два связана с выступлениями на митинге, еще два - с подозрением в нападении на официальное лицо и остальные трое - нападение на автомобиль с украинскими номерами.

Напомним, что в городе Висбаден, Германия, суд обязал мужчину заплатить штраф организации, оказывающей помощь украинцам из-за того, что он ходил на работу в футболке с буквой "Z", символизирующей вторжение РФ в Украину.

Министерство внутренних дел Великобритании работает над признанием частной военной компании "Вагнера" террористической организацией.

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