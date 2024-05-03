Чехія звинуватила хакерів ГРУ Росії в кібератаках

Зазначається, що для кібератак хакери використали вразливість у програмі Outlook компанії Microsoft.

Зокрема заява Міністерства закордонних справ (МЗС) Чехії була оприлюднена після того, як нещодавно Міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини заявило про серію кібератак, які також приписують ГРУ, на правлячу партію соціал-демократів, логістику, оборону, аерокосмічну галузь та ІТ-сектор країни.

"Чехія спільно з Німеччиною, Європейським союзом (ЄС), НАТО та міжнародними партнерами рішуче засуджує діяльність російського державного суб'єкта APT28, який проводить довгострокову кампанію кібершпигунства в європейських країнах", - заявили в міністерстві.

Водночас в Чехії не уточнювали проти яких установ була здійснена кібератака.

Російські кібератаки

Варто відзначити, що російські хакери регулярно атакують партнерів України. Лише нещодавно DDoS-атак зазнали урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни.

Також на початку року була атакована Microsoft. Під час кібератаки хакери отримали доступ до облікових записів керівників компанії.

Перед цим хакери також скористались електронними листами з посиланнями на "документи" під час атаки проти користувачів України та Польщі.