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Хакери РФ атакували Україну та Польщу: використали електронні листи з посиланнями на "документи"

Україна, Четвер 28 грудня 2023 19:39
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Хакери РФ атакували Україну та Польщу: використали електронні листи з посиланнями на "документи" Фото: Хакери РФ атакували Україну та Польщу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські хакери в черговий раз атакували користувачів України та Польщі. Цього разу за зловмисники скористались електронними листами з посиланнями на "документи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Україна виявила факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на "документи", відвідування яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.

"За сукупністю тактик, технік, процедур та інструментарію активність асоційовано з діяльністю угрупування APT28", - повідомили в службі.

За даними Держспецзв’язку, зловмисний задум передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп’ютера може створити загрозу для всієї мережі.

В Держспецзв’язку повідомили, що було зафіксовано розповсюдженян листів з темою "Запит СБУ" та вкладенням у вигляді архіву "Документи.zip", що містить захищений паролем та розділений на 3 частини RAR-архів "Запит.rar".

В останньому знаходиться виконуваний файл "Запит.exe". У випадку відкриття такого архіву та запуску виконуваних файлів ЕОМ може бути уражена програмою RemcosRAT.

Кібер-атаки на РФ

Нагадаємо, нещодавно кіберпідрозділи Головного управління розвідки України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росі. Цього разу це була атака на податкову систему держави-агресора.

Завдяки роботі воєнних розвідників інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни марно намагались більше як 4 дні.

Ми також повідомляли, що українські розвідники також провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

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Польща Війна Росії проти України
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