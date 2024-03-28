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Російські хакери атакували державні сайти Словенії

Четвер 28 березня 2024 21:07
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Російські хакери атакували державні сайти Словенії Ілюстративне фото: хакери атакували державні сайти Словенії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

DDoS-атак зазнали урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни. Відповідальність за них взяла на себе російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

За даними словенського центру реагування з питань кібербезпеки, державні сайти зазнали DDoS-нападу. Його вже вдалося зупинити.

Також заявляється, що хакери не змогли отримати доступу до системи. У Словені заявляють, що це був "не був класичний кіберінцидент і не було несанкціонованого доступу до системи".

Національний центр реагування з кібербезпеки SI-CERT підтвердив, що кібератаки вдалося зупинити, але в установі не коментують, хто стоїть за збільшенням трафіку на кіберінфраструктурі Словенії.

Кібератаки на Україну

Нагадаємо, нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.

Раніше VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

У січні правоохоронці в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. У такий спосіб росіяни можуть намагатися шпигувати.

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