Чехія зробила перший крок до визнання режиму в РФ терористичним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

У ній також засуджено великомасштабні напади на українське громадянське населення та ключові об'єкти інфраструктури. Комітет прийнятим документом також визнав результати про референдумів про приєднання до Росії чотирьох тимчасово окупованих областей. За резолюцію проголосували 12 із 14 депутатів.

Згідно з резолюцією, Росія відмовляє українському народові у праві на власну ідентичність та незалежне існування. На думку депутатів, дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, відповідають ознакам військових злочинів та злочинів проти людяності, а винні у них мають бути покарані.

Щоб Чехія визнала нинішній російський режим терористичним, резолюцію має підтримати як комітет, який підготував документ, а й увесь парламент країни.