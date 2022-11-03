Чехія зробила перший крок до визнання режиму в РФ терористичним

Комітет Палати представників із закордонних справ чеського парламенту ухвалив резолюцію, яка назвала нинішній російський режим терористичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
У ній також засуджено великомасштабні напади на українське громадянське населення та ключові об'єкти інфраструктури. Комітет прийнятим документом також визнав результати про референдумів про приєднання до Росії чотирьох тимчасово окупованих областей. За резолюцію проголосували 12 із 14 депутатів.
Згідно з резолюцією, Росія відмовляє українському народові у праві на власну ідентичність та незалежне існування. На думку депутатів, дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, відповідають ознакам військових злочинів та злочинів проти людяності, а винні у них мають бути покарані.
Щоб Чехія визнала нинішній російський режим терористичним, резолюцію має підтримати як комітет, який підготував документ, а й увесь парламент країни.
Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму. Також Байден обговорює санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму.
Згодом Зеленський повторно вимагав визнати РФ спонсором тероризму. За його словами, в Ізюмі на місці масового поховання людей перебувають понад сто журналістів – українських та міжнародних.
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