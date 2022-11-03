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Чехия сделала первый шаг к признанию режима в РФ террористическим

Фото: Чехия сделала первый шаг к признанию режима в РФ террористическим (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Комитет Палаты представителей по иностранным делам чешского парламента принял резолюцию, которая назвала нынешний российский режим террористическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

В ней также осуждены крупномасштабные нападения на украинское гражданское население и ключевые объекты инфраструктуры. Комитет принятым документом также не признал результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех временно оккупированных областей. За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов.

Согласно резолюции, Россия отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. По мнению депутатов, действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности, а виновные в них должны быть наказаны.

Чтобы Чехия признала нынешний российский режим террористическим, резолюцию должен поддержать не только комитет, подготовивший документ, но и весь парламент страны.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Также у Байдена обсуждают санкции против России, которые предусмотрены для спонсоров терроризма.

Позже Зеленский повторно требовал признать РФ спонсором терроризма. По его словам, в Изюме на месте массового захоронения людей находятся более ста журналистов - украинских и международных.

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