Чехія запустила програму допомоги добровільного повернення українців на Батьківщину

Українські біженці в Чехії

За даними МВС, у квітні в Чеській Республіці проживали близько 339 тис. громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне вторгнення РФ. Останніми місяцями кількість біженців із тимчасовим захистом у країні практично не змінилася.

Уряд країни затвердив концепцію програми з допомоги у добровільному поверненні в травні.

Днями стало відомо про зміну Чехією програми підтримки українських біженців. З 1 вересня людей виселять з державного гуманітарного житла і закликали шукати нове місце проживання.

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