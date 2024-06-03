RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия запустила программу помощи добровольного возвращения украинцев на Родину

Фото: Чехия поможет украинским беженцам вернуться домой (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Чешской Республике заработала программа помощи для украинцев, получивших статус беженцев со временной защитой в стране и изъявивших желание вернуться на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Согласно ему, государство будет оплачивать беженцам билеты на автобус, а больным оплатит транспортировку в машине скорой помощи.

Проект продлится с июня по ноябрь. Государство готово оплатить билеты максимум для 400 человек, а также организовать санитарный транспорт для тридцати пациентов максимум.

Правительство утвердило концепцию в середине мая. Из госбюджета на программу выделено 5,5 млн крон. Беженцы смогут только один раз воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения.

Украинские беженцы в Чехии

По данным МВД, в апреле в Чешской Республике проживали около 339 тыс. граждан Украины, которые покинули родину из-за полномасштабного вторжения РФ. В последние месяцы число беженцев со временной защитой в стране практически не изменилось.

Правительство страны утвердило концепцию программы по помощи в добровольном возвращении в мае.

На днях стало известно об изменении Чехией программы поддержки украинских беженцев. С 1 сентября людей выселят из государственного гуманитарного жилья и призвали искать новое место жительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия