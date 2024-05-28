Зміна правил. Українських біженців у Чехії просять шукати собі житло

У Чехії українських біженців закликають шукати собі місце для проживання у зв'язку зі зміною програми підтримки. Із 1 вересня багатьом українцям треба буде виселитися із державного гуманітарного житла.

На інформаційній сторінці чеського МВС для українських біженців "Naši Ukrajinci" попереджають про те, що з 1 вересня 2024 року зміняться умови надання державного гуманітарного житла. З вересня воно буде надаватися на термін до 90 днів.

"Зміна стосується і тих, хто належить до категорії вразливих осіб. Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла", – звертають увагу на сторінці для українців.

Українських біженців закликають не залишати пошук нового житла на останній момент.

"До кінця серпня вам необхідно буде знайти собі власне житло або домовитись про оплату оренди помешкання, в якому ви проживаєте зараз", – йдеться у дописі.

Як пояснили виданню в МВС Чехії, система екстреного проживання та притулку була задумана, як тимчасове рішення з питанням, що робити тим, хто не в змозі орендувати житло самостійно. Тому безплатне проживання надаватиметься у перший час після приїзду.

"Вразливі особи з особливими потребами, які не зможуть самостійно забезпечити житло, можуть скористатися компенсаційними та підтримувальними засобами соціальної підтримки", – пояснили у відомстві.

У Мінпраці Чехії пояснили, що проживання людей із тимчасовим захистом підтримують через:

надання фінансової допомоги;

збільшення виплат на житло для вразливих осіб: в зареєстрованому житлі – 6 000 крон (243 євро) на особу, та 4 800 крон (194 євро) на особу в незареєстрованому житлі.

надзвичайну невідкладну допомогу (MOP) внаслідок надзвичайної події, як втрата або загроза втрати житла. Така допомога може бути призначена повторно впродовж календарного року до 20 розмірів прожиткового мінімуму.

У МВС Чехії радять біженцям або орендувати окреме житло, або домовитися з гуртожитком про подальшу оплату проживання. Також можна звертатися в центри допомоги біженцям, де надають консультації з пошуку житла.