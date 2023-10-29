Чехія залишається вірною позиції підтримки України, - президент

Президент Чехії Петр Павел зустрівся з іноземними дипломатами, які працюють у Празі з нагоди національного свята 28 жовтня.

Павло говорив про незамінну роль дипломатії і закликав прислухатися до думки та проблем інших людей зі співчуттям та повагою, без забобонів та засудження.

На думку президента, нинішні конфлікти неможливо вирішити, просто вислухавши обидві сторони та провівши уявну лінію десь посередині. Він згадав про грубі порушення міжнародного права в Україні та напади Росії на невинних людей.

За словами президента, Чехія залишається вірною своїй позиції та підтримує суверенітет України. "Якщо Україна впаде, то впадемо ми всі", - сказав він.

Зауважимо, що російського посла Олександра Зміївського не запросили на зустріч.

Війна в Ізраїлі

Петр Павел також торкнувся теми війни в Ізраїлі. За його словами, терористи заплатять за свої злочини.

"Тероризму немає місця в нашому суспільстві. Немає абсолютно ніякого виправдання жахливим діям ХАМАС. Зрештою, терористи заплатять за свої злочини, де б вони не знаходилися", - додав президент.

Президент Чехії вірить у дипломатичні здібності професіоналів, які присвятили своє життя тому, щоб зробити світ кращим. Він нагадав, що дипломатія відіграла ключову роль у створенні Чехословаччини, а відтак і Чеської Республіки.

Нагадаємо, що спецслужби Чехії назвали РФ найбільшою загрозою для країни. Серед дипломатів виявили співробітників російських шпигунів.

Також ми писали, що в Чехії судитимуть "почесного консула ДНР" Нелу Ліксову за розпал ненависті до групи людей.