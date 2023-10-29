Чехия остается верной позиции поддержки Украины, - президент

Президент Чехии Петр Павел встретился с иностранными дипломатами, работающими в Праге, по случаю национального праздника 28 октября.

Павел говорил о незаменимой роли дипломатии и призвал прислушиваться к мнению и проблемам других людей с сочувствием и уважением, без предрассудков и осуждения.

По мнению президента, нынешние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав обе стороны и проведя воображаемую линию где-то посередине. Он упомянул о грубых нарушениях международного права в Украине и нападениях России на невинных людей.

По словам президента, Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. "Если Украина падет, то падем мы все", - сказал он.

Заметим, что российского посла Александра Змеевского не пригласили на встречу.

Война в Израиле

Петр Павел также затронул тему войны в Израиле. По его словам, террористы заплатят за свои злодеяния.

"Терроризму нет места в нашем обществе. Нет абсолютно никакого оправдания ужасным действиям ХАМАС. В конце концов, террористы заплатят за свои злодеяния, где бы они ни находились", - добавил президент.

Президент Чехии верит в дипломатические способности профессионалов, посвятивших свою жизнь тому, чтобы сделать мир лучше. Он напомнил, что дипломатия сыграла ключевую роль в создании Чехословакии, а затем и Чешской Республики.

Напомним, что спецслужбы Чехии назвали РФ наибольшей угрозой для страны. Среди дипломатов нашли сотрудников российских шпионов.

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