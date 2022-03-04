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Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины

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Чехия, Пятница 04 марта 2022 09:59
Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины Фото: Чехия с севера вводит чрезвычайное положение из-за украинских беженцев
Автор: Людмила Жукова

Чехия с севера ввела на 30 дней чрезвычайное положение из-за большого наплыва людей из Украины, бегущих от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Кабмин объяснил необходимость введения чрезвычайного положения существенной угрозой внутреннему порядку и безопасности в связи с миграционной волной.

"В результате вспышки международного вооруженного конфликта, вызванного российской агрессией, сотни тысяч беженцев покидают Украину. Больше всего пострадали соседние с Украиной страны, особенно Польша. Однако тысячи людей также приезжают в Чехию", – сказано в сообщении правительства.

Министры сообщают, что каждый день в Чехию приезжает около 5 тысяч украинских беженцев. Чтобы преодолеть эту волну нужны меры, возможные только в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, что Европейский Союз разрешил гражданам Украины и резидентам жить, работать, получать медицинскую помощь, жилище и образование на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

После того, как неделю назад Россия начала масштабную войну против Украины, почти 875 000 людей были вынуждены покинуть свои дома. Более половины (454 тысяч) выехали в Польшу, 116 000 - в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.

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