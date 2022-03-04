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Чехія ввела надзвичайний стан через наплив біженців з України

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Чехія, П'ятниця 04 березня 2022 09:59
Чехія ввела надзвичайний стан через наплив біженців з України Фото: Чехія з півночі вводить надзвичайний стан через українських біженців
Автор: Людмила Жукова

Чехія з півночі ввела на 30 днів надзвичайний стан через великий наплив людей з України, що тікають від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

Кабмін пояснив необхідність введення надзвичайного стану суттєвою загрозою внутрішньому порядку і безпеці у зв'язку з міграційною хвилею.

"В результаті спалаху міжнародного збройного конфлікту, викликаного російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Однак тисячі людей також приїжджають до Чехії", - сказано в повідомленні уряду.

Міністри повідомляють, що щодня до Чехії приїжджає близько 5 тисяч українських біженців. Щоб подолати цю хвилю потрібні заходи, можливі тільки в умовах надзвичайного стану.

Нагадаємо, що Європейський Союз дозволив громадянам України і резидентам жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.

Після того, як тиждень тому Росія почала масштабну війну проти України, майже 875 000 людей були змушені покинути свої будинки. Більше половини (454 тисяч) виїхали в Польщу, 116 000 - в Угорщину, 67 000 в Словаччину, 45 000 в Румунію і 79 000 в Молдову, яка не входить в ЄС.

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