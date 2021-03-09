Чехия впервые отправила COVID-больного на лечение за границу

Чехия впервые за время пандемии отправила на лечение за границу больного коронавирусом. Чехия отправила пациентку из города Усти-над-Орлице в больницу в Польше.

Пациентку автомобилем скорой помощи перевезли в польскую больницу в городе Рацибуж. Во время транспортировки пациентка находилась на аппарате искусственного дыхания.

Сначала больную планировали транспортировать в Польшу при помощи вертолета, однако медики все же решили использовать реанимобиль.

В феврале Польша согласилась принять в свои больницы COVID-пациентов из Чехии и Словакии, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Однако Чехия не первая, кто отправил своего пациента в Польшу. В начале марта польские больницы начали принимать больных из Словакии.