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Чехия впервые отправила COVID-больного на лечение за границу

Автор: Дмитрий Левицкий

Чехия впервые за время пандемии отправила на лечение за границу больного коронавирусом. Чехия отправила пациентку из города Усти-над-Орлице в больницу в Польше.

Об этом сообщает местное агентство TVP.

Пациентку автомобилем скорой помощи перевезли в польскую больницу в городе Рацибуж. Во время транспортировки пациентка находилась на аппарате искусственного дыхания.

Сначала больную планировали транспортировать в Польшу при помощи вертолета, однако медики все же решили использовать реанимобиль.

В феврале Польша согласилась принять в свои больницы COVID-пациентов из Чехии и Словакии, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Однако Чехия не первая, кто отправил своего пациента в Польшу. В начале марта польские больницы начали принимать больных из Словакии.

Напомним, на прошлой неделе Чехия обратилась за помощью к Германии, Швейцарии и Польше. Чехия попросила соседей принять пациентов с коронавирусом, поскольку ее больницы уже не справляются с нагрузкой.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Чехии впервые зафиксировали смерть ребенка от коронавируса.

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Новости Украины ПольшаЧехияКоронавирус
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