Чехія вперше відправила COVID-хворого на лікування за кордон

Чехія вперше за час пандемії відправила на лікування за кордон хворого на коронавірус. Чехія відправила пацієнтку з міста Усті-над-Орліці до лікарні в Польщі.

Пацієнтку автомобілем швидкої допомоги перевезли до польської лікарні у місті Рацибуж. Під час транспортування пацієнтка перебувала на апараті штучного дихання.

Спочатку хвору планували транспортувати в Польщу за допомогою вертольота, однак медики все ж вирішили використати реанімобіль.

У лютому Польща погодилася прийняти у свої лікарні COVID-пацієнтів з Чехії та Словаччини, де спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Однак Чехія не перша, хто відправив свого пацієнта в Польщу. На початку березня польські лікарні почали приймати хворих зі Словаччини.