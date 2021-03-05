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Чехия из-за критической ситуации с COVID попросила другие страны принять пациентов

Новина українською → Чехия, Пятница 05 марта 2021 18:24
Чехия из-за критической ситуации с COVID попросила другие страны принять пациентов Фото: врачи госпитализируют пациента (REUTERS/David W Cerny)
Автор: Андрей Василюк

Чешская Республика попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять десятки пациентов с COVID-19, поскольку ситуация в собственных больницах достигла критической точки.

Об этом 5 марта заявило Министерство здравоохранения страны, передает Reuters.

Чехия с населением 10,7 миллиона стала одной из наиболее пострадавших стран в мире за последние недели, поскольку многие региональные больницы из-за притока больных коронавирусом вынуждены были перевезти их в другие места, в некоторых случаях - на сотни километров.

"Большое количество недавно инфицированных пациентов усилило давление на систему здравоохранения, а количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, возрастает", - сказали в министерстве.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро пятницы было госпитализировано 8135 пациентов с коронавирусом, среди них 1735 нуждаются в интенсивной терапии.

"В некоторых регионах больницы исчерпали свои возможности, и они больше не могут оказывать надлежащую помощь или принимать новых пациентов без помощи других", - сказал министр здравоохранения Ян Блатной в своем отчете.

По всей стране доступно 13% общей мощности интенсивной терапии, тогда как в столице Праге этот показатель - 5%.

Соседняя Словакия из-за сложной ситуации в больницах на этой неделе отправила за границу своих первых больных коронавирусом.

Напомним, в Чехии впервые умер от коронавируса ребенок в возрасте до 15 лет. Инцидент произошел в Плзеньском крае.

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