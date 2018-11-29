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Чехия включила Украину в список безопасных стран

Новости » Общество    29.11.2018 - 11:35
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Иллюстративное фото (ukrajinci.cz)

Заявления на получение убежища в Чехии теперь будут рассматривать только от жителей оккупированных территорий Украины

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран и включило в него, в частности, Украину. Об этом сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, предедає РБК-Украина.

По словам посла, список безопасных стран используется во время рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища.

"Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждане Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов - Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными", - написал Перебийнис в Facebook.

Также министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что был проведен анализ, согласно которому было решено, что "Украина принадлежит к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в безопасных стран".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Чехии также подчеркнули, что введение военного положения в отдельных регионах Украины сроком на один месяц не влияет на ее включение к безопасным странам.

Чехия включила Украину в список безопасных стран

Напомним, Чехия выразила обеспокоенность российской агрессией в аннексировагном Крыму и осуждает атаку против военно-морских сил Украины.

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