Чехія включила Україну у список безпечних країн

Ілюстративне фото (ukrajinci.cz)

Заяви на отримання притулку в Чехії тепер розглядатимуть лише від мешканців окупованих територій України

Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн та включило до нього, зокрема, Україну. Про це повідомив посол України в у Чеській республіці Євген Перебийніс, предедає РБК-Україна.

За словами посла, список безпечних країн використовується під час розгляду заяв про надання політичного притулку.

"Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів - Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними", - написав Перебийніс у Facebook.

Також міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек зазначив, що було проведено аналіз, згідно з яким було вирішено, що "Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн".

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Чехії також підкреслили, що введення воєнного стану в окремих регіонах України терміном на один місяць не впливає на її включення до безпечних країн.

Нагадаємо, Чехія висловила занепокоєння російською агресією в анексованому Криму і засуджує атаку проти військово-морських сил України.