Чехія викрила агента РФ, який розробляв проросійську політичну програму

Служба інформації з питань безпеки Чехії розповіла про викриття агента РФ, який має зв'язки з чеськими журналістами та політиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ceske Noviny .

За даними контррозвідки, агент використовував зв'язки для формування проросійського політичного порядку денного, координації публічних виступів політиків або медіації тем, які відповідають інтересам РФ.

В Чехії вважають, що справа про причетність російських агентів до вибуху складів боєприпасів у Врбетіце та подальша висилка російських дипломатів з країни змогла суттєво обмежити можливість особистих зустрічей між співробітниками посольства РФ та чеськими проросійськими активістами.

"Тим не менш, одному з впливових агентів, який працює від імені російської державної влади, який також має зв'язки серед журналістів і посередницькі контакти з деякими політиками, вдалося підтримувати і розширювати контакти з проросійськими активістами", - заявила служба.

Агент намагався формувати проросійський політичний порядок денний, координував публічні виступи політиків за темами, які відповідають зовнішньополітичним інтересам РФ.