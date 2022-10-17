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Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу

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Чехия, Понедельник 17 октября 2022 17:17
Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу Фото: Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба информации по безопасности Чехии рассказала о разоблачении агента РФ, который имеет связи с чешскими журналистами и политиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ceske Noviny.

По данным контрразведки, агент использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков или медиации соответствующих интересам РФ тем.

В Чехии считают, что дело о причастности российских агентов к взрыву складов боеприпасов в Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из страны смогло существенно ограничить возможность личных встреч между сотрудниками посольства РФ и чешскими пророссийскими активистами.

"Тем не менее, одному из влиятельных агентов, работающего от имени российской государственной власти, также имеющего связи среди журналистов и посреднические контакты с некоторыми политиками, удалось поддерживать и расширять контакты с пророссийскими активистами", - заявила служба.

Агент пытался формировать пророссийскую политическую повестку дня, координировал публичные выступления политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.

Напомним, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ.

Еще в апреле Чехия призвала российских дипломатов уйти в отставку.

Недавно полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке.

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