Чехия разоблачила агента РФ, разрабатывавшего пророссийскую политическую программу

Служба информации по безопасности Чехии рассказала о разоблачении агента РФ, который имеет связи с чешскими журналистами и политиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ceske Noviny .

По данным контрразведки, агент использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков или медиации соответствующих интересам РФ тем.

В Чехии считают, что дело о причастности российских агентов к взрыву складов боеприпасов в Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из страны смогло существенно ограничить возможность личных встреч между сотрудниками посольства РФ и чешскими пророссийскими активистами.

"Тем не менее, одному из влиятельных агентов, работающего от имени российской государственной власти, также имеющего связи среди журналистов и посреднические контакты с некоторыми политиками, удалось поддерживать и расширять контакты с пророссийскими активистами", - заявила служба.

Агент пытался формировать пророссийскую политическую повестку дня, координировал публичные выступления политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.