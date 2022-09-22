Чехія не видаватиме візи росіянам, які бажатимуть уникнути мобілізації

Чехія виступає проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.
"Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов’язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи", - заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.
Міністр підкреслив, що його країна не буде видавати гуманітарні візи громадянам Росії, які намагаються виїхати зі своєї країни, щоб не потрапити під мобілізацію.
Раніше в Європейській комісії заявили, що рішення про допуск на свою територію громадян Росії ухвалюють самі держави-члени. Зараз ЄС обговорює, як діяти в ситуації оголошення масової мобілізації.
Нагадаємо, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.
Також, Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.