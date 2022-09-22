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Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации

Фото: Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.

"Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы", - заявил глава чешского МИД Ян Липовский.

Министр подчеркнул, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что решение о допуске на свою территорию граждан России принимают сами государства-члены. Сейчас ЕС обсуждает, как поступать в ситуации объявления массовой мобилизации.

Напомним, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам , желающим избежать мобилизации.

Также Латвия заявила, что не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

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