Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK .

"Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы", - заявил глава чешского МИД Ян Липовский.

Министр подчеркнул, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что решение о допуске на свою территорию граждан России принимают сами государства-члены. Сейчас ЕС обсуждает, как поступать в ситуации объявления массовой мобилизации.