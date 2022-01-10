Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы вторжения РФ

На фоне угрозы вторжения России в Украину чешская сторона намерена усилить военное сотрудничество с Киевом. Прага уже координирует с союзниками по НАТО свои шаги по предотвращению дальнейшей российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Чехии Яна Липавски для издания Respekt .

По его словам, стратегия НАТО основана на усилении сдерживания и обороны на восточном фланге и четком информировании о последствиях для России в случае агрессии.

"На национальном уровне Чехия сосредоточена на укреплении собственной устойчивости к последствиям действий России и на двустороннем усилении помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество, и более широких реформах, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - отметил Липавски.

Он также отметил, что с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой уточнили дату визита глав МИД Чехии, Словакии и Австрии в Киев, который планируется на начало февраля.