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Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы вторжения РФ

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Прага, Понедельник 10 января 2022 12:31
Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы вторжения РФ Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавски (ptel.cz)
Автор: Артем Горовенко

На фоне угрозы вторжения России в Украину чешская сторона намерена усилить военное сотрудничество с Киевом. Прага уже координирует с союзниками по НАТО свои шаги по предотвращению дальнейшей российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Чехии Яна Липавски для издания Respekt.

По его словам, стратегия НАТО основана на усилении сдерживания и обороны на восточном фланге и четком информировании о последствиях для России в случае агрессии.

"На национальном уровне Чехия сосредоточена на укреплении собственной устойчивости к последствиям действий России и на двустороннем усилении помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество, и более широких реформах, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - отметил Липавски.

Он также отметил, что с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой уточнили дату визита глав МИД Чехии, Словакии и Австрии в Киев, который планируется на начало февраля.

Напомним, ранее издание The Telegraph писало, что НАТО может отвести войска от России в обмен на деэскалацию напряженности на границе с Украиной.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг называл стягивание российских войск угрозой новой войны в Европе.

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