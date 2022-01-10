Чехія посилить військову співпрацю з Україною через загрозу вторгнення РФ

На тлі загрози вторгнення Росії до України чеська сторона має намір посилити військову співпрацю з Києвом. Прага вже координує з союзниками по НАТО свої кроки щодо запобігання подальшій російській агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавскі для видання Respekt .

За його словами, стратегія НАТО заснована на посиленні стримування і оборони на східному фланзі і чіткому інформуванні про наслідки для Росії в разі агресії.

"На національному рівні Чехія зосереджена на зміцненні власної стійкості до наслідків дій Росії і на двосторонньому посиленні допомоги Україні в ряді областей, включаючи військову співпрацю, і більш широких реформах, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - зазначив Ліпавскі.

Він також зазначив, що з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою уточнили дату візиту глав МЗС Чехії, Словаччини та Австрії до Києва, який планується на початок лютого.