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Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових

Фото: Чехія планує навчити 4000 військових України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чеська Республіка розглядає можливість проведення навчань для 4000 українських військових.

Про це розповідає міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDnes.

Чернохова нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.

"Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів", - сказала міністр оборони Чехії.

Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.

Допомога від Чехії

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України.

У зв'язку з цим, країна може допомоги навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.

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