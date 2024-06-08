Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових

Чернохова нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.

"Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів", - сказала міністр оборони Чехії.

Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.