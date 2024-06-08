Чехія готова допомогти Україні готувати пілотів для F-16 та Gripen

Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, країна може допомоги навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

За словами Чернохової, чеське державне підприємство LOM Praha має можливості для допомоги з підготовкою українських пілотів і неодноразово пропонувало це Україні.

"Йдеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen", - сказала чеський міністр оборони.

F-16 для України

Минулого року країни НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів для них. Передати літаки, зокрема, зголосилися Данія, Нідерланди та Бельгія. Водночас США та ще кілька країн вирішили навчати українських пілотів.

Однак, як нещодавно писало видання Politico, Україну не влаштовують темпи та обсяг підготовки українських пілотів на Заході. Київ тисне на США та країни Європи, щоб вони активізували свої зусилля для підготовки українців на F-16.

Окрім винищувачів F-16, Україна відкрита для отримання й інших західних літаків, зокрема шведських Gripen. Поки що Швеція не хоче передавати Україні свої літаки, але Київ хоче початку підготовки пілотів на Gripen, щоб не втрачати час, коли Стокгольм ухвалить рішення.

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