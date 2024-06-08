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Чехия в этом году планирует обучить 4000 украинских военных

Фото: Чехия планирует обучить 4000 военных Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чешская Республика рассматривает возможность проведения учений для 4000 украинских военных.

Об этом рассказывает министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDnes.

Чернохова напомнила, что в прошлом году четыре тысячи военных из Украины прошли обучение в Чехии. Более того, она заявила, что такое же количество утверждено на этот год.

"Как только мы получаем информацию, что смена сформирована, мы предоставляем свои учебные помещения и инструкторов", - сказала министр обороны Чехии.

В то же время она уточнила, что максимальная численность "смены" составляет 800 военных.

Помощь от Чехии

Напомним, сегодня стало известно, что Чехия присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины.

В связи с этим страна может помощи обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.

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