Чехия в этом году планирует обучить 4000 украинских военных

Чешская Республика рассматривает возможность проведения учений для 4000 украинских военных.
Об этом рассказывает министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDnes.
Чернохова напомнила, что в прошлом году четыре тысячи военных из Украины прошли обучение в Чехии. Более того, она заявила, что такое же количество утверждено на этот год.
"Как только мы получаем информацию, что смена сформирована, мы предоставляем свои учебные помещения и инструкторов", - сказала министр обороны Чехии.
В то же время она уточнила, что максимальная численность "смены" составляет 800 военных.
Напомним, сегодня стало известно, что Чехия присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины.
В связи с этим страна может помощи обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.
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